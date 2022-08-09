9 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Новый президент Колумбии Густаво Петро приведён к присяге. В ходе своей инаугурации он сделал ряд важных заявлений, а также потребовал вынести на сцену национальную реликвию — меч Симона Боливара.

Александр Умрихин, , 00:01 — REGNUM Избранный президент Колумбии Густаво Петро официально вступил в должность. Это произошло в Боготе в присутствии ряда лидеров стран Латинской Америки, короля Испании Филиппа VI, делегации из США, послов и других политиков, чиновников и дипломатов. Что пообещал в своей речи первый в истории Колумбии левый президент и что услышали его сторонники в колумбийской столице?

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Меч Боливара

Густаво Петро пожелал начать церемонию с символического жеста: он пожелал, чтобы в ходе церемонии меч Симона Боливара, героя борьбы за независимость латиноамериканского континента от испанского колониализма, был вынесен прямо на сцену.

В 1974 году партизаны из М-19 — организации, к которой был причастен Петро, — украли меч из музея Кинта-де-Боливар. Реликвия была возвращена колумбийским властям лишь в 1990 году, после подписания мирного соглашения, и с тех пор хранится в резиденции президента.

Примечательно, что уже бывший президент Колумбии Иван Дуке изначально отказался предоставлять такую возможность Петро. Однако в течение десятиминутного перерыва меч Боливара всё же был вынесен на сцену и продемонстрирован народу.

«Эта сабля хранит столько историй, сегодня к ним добавится еще одна», — сказал Петро.

Артуро Мичелена. Портрет Симона Боливара (фрагмент). 1895 г.

Всеобщее равенство и налоговая реформа

В ходе выступления Петро назвал несправедливым тот факт, что 10% населения Колумбии владеют 70% богатств страны.

«Равенство возможно, если мы сможем создать богатство для всех и если мы сможем более справедливо его распределить. Вот почему мы предлагаем экономику, основанную на производстве, труде и знаниях. И именно поэтому мы предлагаем налоговую реформу, которая будет справедливой», — сказал Петро.

По его словам, с помощью взятых у сверхбогатых людей средств можно будет реализовать всеобщее образование для детей и молодых людей, а также помочь всем нуждающимся гражданам: «Это не просто вопрос благотворительности, это вопрос человеческой солидарности. Солидарность — это то, что позволило народам выжить и добиться величайших завоеваний культуры и цивилизации. Мы продвинулись вперед как человечество, не соревнуясь, мы сделали это, помогая друг другу».

Единство народа

Кстати, именно меч Симона Боливара, по словам Петро, должен стать символом объединения народа страны: «Мы должны положить конец расколу, который стоит перед нами как перед народом. Я не хочу двух стран, я не хочу двух обществ. Я хочу сильную, справедливую и единую Колумбию».

По его словам, вызовы, с которыми колумбийцы сталкиваются как нация, требуют «единства и консенсуса»: «Это наша ответственность».

Густаво Петро Presidencia de la República

Отказ от вооружённой борьбы

Бывший в конце XX века участником подпольных левых организаций, Петро в этот раз призвал повстанцев отказаться от вооружённой борьбы и принять участие в восстановлении экономики страны: «Мы призываем всех членов группировок оставить оружие в тени прошлого, получить юридические гарантии в обмен на мир, окончательный отказ от насилия и работать на благо процветающей легальной экономики, которая покончит с отсталостью регионов».

По его словам, для того чтобы в Колумбии был возможен мир, колумбийцам необходимо «вести диалог, понимать друг друга, искать общие пути, осуществлять изменения».

Борьба с наркобизнесом

Колумбийский лидер призвал принять новую международную конвенцию, которая признала бы, что «война с наркотиками потерпела неудачу, были убиты миллион латиноамериканцев, большинство из которых колумбийцы».

По словам Петро, война с наркобизнесом длится 40 лет и каждый год от передозировок умирает 70 тысяч жителей США. Он отметил, что такая война с наркотрафиком «лишь усилила мафию и ослабила государства».

Принцип нулевой терпимости к коррупции

Одним из ключевых пунктов предвыборной программы Густаво Петро стала борьба с коррупцией, и в присутствии своих сторонников он пообещал «бороться с коррупцией твердо и без колебаний».

Уильям Хогарт. Выборы. 1755

Колумбийский лидер также пообещал, что новые власти страны будут проявлять к коррупционерам «нулевую терпимость».

Помимо этого, Петро пообещал вернуть средства, которые были утеряны в результате коррупционных действий, а все, кто был причастен к коррупции на государственном уровне, понесут наказание, при этом от обязанности подчиняться законодательству не будут освобождены «ни семья, ни друзья, ни коллеги».

«Колумбия возможного»

Петро также подчеркнул, что «сегодня начинается Колумбия возможного», и отметил, что левые пришли к власти в Колумбии вопреки истории: «Мы здесь вопреки всему, вопреки истории, которая говорила, что мы никогда не будем править, вопреки тем, кто всегда был здесь, вопреки тем, кто не хотел отпускать власть. Но мы сделали это».

Колумбийский лидер отметил, что власти сделали «невозможное возможным с помощью работы, путешествуя и слушая [людей], с помощью идей, любви, усилий: «С сегодняшнего дня мы начинаем работать над тем, чтобы сделать еще больше невозможных вещей возможными в Колумбии. Если мы могли, мы сможем».