Джакарта, , 16:05 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на заседании регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подчеркнула важность борьбы с нетрадиционными угрозами, которые могут представлять угрозу интересам общества, сообщает Antara.

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«Не следует забывать о нетрадиционных угрозах, таких как энергетический кризис, продовольственный кризис, которым следует уделять внимание в разгар вызовов безопасности, потому что вопросы, связанные с продовольствием и энергией, очень тесно связаны с интересами людей», — заявила Ретно Марсуди на заседании регионального форума АСЕАН.

По словам Ретно Марсуди, в регионе существует вероятность конфликта, подобного тому, что происходит в других регионах. Кроме того, напряженность, возникающая в разных частях мира, также может усиливаться и усугубляться.

«Во-первых, продолжайте укреплять парадигму диалога и сотрудничества. Во-вторых, укреплять уважение к международным законам, а в-третьих не забывать о различных нетрадиционных вызовах», — добавила Ретно Марсуди.

В ходе встречи министры иностранных дел подчеркнули настоятельную необходимость того, чтобы региональный форум оставалась форумом, который играет важную роль в улучшении взаимопонимания, доверия и прозрачности в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала хунту Мьянмы выполнить пять согласованных АСЕАН пунктов, чтобы помочь положить конец кризису в стране.

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