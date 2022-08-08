Тамбов, 8 августа, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Тамбовской области 8 августа выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом — на семь меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы два человека. Всего в области зарегистрировано 118 тыс. 174 случая заражения.

После выздоровления выписан 115 тыс. 1 пациент, в том числе 19 — за последние сутки.

За весь период скончались 2453 человека. Подтвержден один новый летальный случай.