Ставрополь, , 16:03 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждены три уголовных дела о мошенничестве. Фигурантом дела стал генеральный директор компании «СФК». Его подозревают в хищении бюджетных денежных средств в размере 4,2 млн рублей, сообщили 8 августа в пресс-службе прокуратуры по региону.

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Как установлено, в 2020 году компания подозреваемого совершала работы по дезинфекции жилых помещений по трем контрактам, заключенным с краевым министерством ЖКХ. Сумма контрактов составила более 12,5 млн рублей. Однако при проверке прокуратуры выяснилось, что треть домов оказалась не охваченной работами по дезинфекции, между тем оплата за них была произведена в полном объеме.

«В результате преступных действий генеральный директор организации из бюджета края путем мошеннических действий похитил денежные средства в размере более 4,2 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.