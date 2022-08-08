Осло, 8 августа, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Лечение в больнице короля Норвегии Харальда V успешно завершилось, сообщили 8 августа в пресс-службе монарха.

Sámediggi Sametinget Король Норвегии Харальд V

Короля Норвегии 8 сентября выписали из Национального госпиталя. «Сейчас он чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

Напомним, норвежского короля положили в больницу с подозрением на инфекцию: у монарха поднялась температура. Диагноз не уточнялся. Сейчас монарху 85 лет.