Пенза, , 16:33 — REGNUM В поселке Приовражное жители пожаловались на запах аммиака, который доносился с территории расположенного рядом предприятия. Об этом 8 августа сообщает Пензенский пожарно-спасательный центр.

Утечка аммиака в Пензе Pozhar. pnzreg.ru

По словам жителей, 7 августа с территории предприятия разносился сильный запах аммиака. Прибывшие по вызову спасатели установили источник утечки и совместно с пожарными дежурили на территории предприятия при перекачке аммиака в резервную емкость.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля во Владивостоке на крупном предприятии по производству колбасных и мясных изделий произошла утечка аммиака. Более 400 сотрудников компании вышли из здания.

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