Курган, , 15:57 — REGNUM В Курганской области за сутки на 8 августа с коронавирусной инфекцией никого не госпитализировали, по выздоровлению ни кого не выписали выписали. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлены на 8 августа 23 заражённых коронавирусом курганца, на двух человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 8 августа выявлено 105 827 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 141 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).

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