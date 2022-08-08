Волгоград, , 15:55 — REGNUM Юноши и девушки из Луганской Народной Республики, победители первой волны конкурса «Пишем Будущее» президентской платформы «Россия — страна возможностей», стали участниками программы «Больше, чем путешествие», посетив основные достопримечательности города-героя Волгограда. Программа «Больше, чем путешествие» реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей», Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Российским обществом «Знание».

Маршрут поездки победителей конкурса «Пишем Будущее» начался с обзорной экскурсии по Волгограду и посещения памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане с главным монументом — статуей «Родина-мать», а также музея-панорамы «Сталинградская битва», посвященного одному из решающих сражений Великой Отечественной войны, ставшему коренным переломом. В составе музейного комплекса «Сталинградская битва» находится самое крупное живописное полотно в России — круговая панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».

«Первые группы ребят-победителей первой волны конкурса «Пишем Будущее» из Луганской Народной Республики посетили без сомнения знаковое место для каждого гражданина России — город-герой Волгоград, город-крепость на Волге, который сегодня является важным историко-культурным центром и весьма популярным туристическим местом. Уверен, что за время, проведенное здесь, ребята многое узнали, познакомились между собой, получили яркие и интересные впечатления. В этом немалая заслуга коллег из программы «Больше, чем путешествие». Мы все вместе работаем над тем, чтобы авторы лучших работ конкурса «Пишем Будущее» смогли посетить нашу страну, увидеть многие знаковые места своими глазами, узнать что-то новое. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим еще больше достойных конкурсных работ, и что все большее число ребят из территорий ЛДНР смогут ближе познакомиться с Россией», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Затем участники познакомились с метротрамом — подземным скоростным трамваем. Это гибридная конструкция трамвайной линии с подземным участком, построенным по нормам метрополитена, такой линии нет ни в одном другом городе России. Волгоградский метротрам — гибрид трамвая и метро — является одним из самых интересных трамвайных маршрутов мира по версии отечественных и международных изданий.

Во время поездки на теплоходе «Москва» под плеск волжской волны ребята любовались уникальным архитектурным ансамблем парадно-исторического центра города, живописными просторами волжских берегов. Затем участники программы «Больше, чем путешествие» посетили мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Его экспозиция состоит из двух разделов, охватывающих период отечественной истории от основания Древнерусского государства до начала прошлого столетия. В рамках экскурсии победители конкурса «Пишем Будущее» смогли ближе познакомиться с историей России, используя разнообразные мультимедийные возможности парка.

«Подростки из Луганской Народной Республики, ставшие победителями первой волны конкурса «Пишем будущее», посетили город-герой Великой Отечественной войны Волгоград. Во время поездки ребята узнали историю сражений тех дней с немецко-фашистскими оккупантами, посетили Мамаев курган, увидели 85-метровый монумент «Родина-мать». Также за время путешествия ребята успели прокатиться на теплоходе по берегам Волги, узнать как устроен единственный в России гидрид метро и трамвая — метротрам и посетить иммерсивный спектакль по улицам Волгограда», — прокомментировала руководитель программы «Больше, чем путешествие» Ольга Юканова.

Тур включал в себя посещение основных достопримечательностей и точек туристского притяжения Волгограда, среди которых — спектакль-путешествие «Город, которого нет». В нем собрано большое количество информации об истории и развитии города, промышленности, искусстве и местных жителях в разные исторические периоды. Участники спектакля окунулись в атмосферу старого Царицына и ритма современного Волгограда. В рамках поездки туристы посетили Центральный парк культуры и отдыха Волгограда, расположенный на живописном берегу реки Волги.

«Путешествие было очень насыщенным! Эмоций и впечатлений достаточно, экскурсии интересные, организаторы очень дружелюбные, мы все быстро нашли общий язык. За эти пару дней я узнала много нового о жизни Волгограда и его истории», — рассказала победительница конкурса «Пишем будущее» Дарья из Краснодона.

Участники отметили качественную организацию тура и работу гидов, а также насыщенную культурно-познавательную программу поездки.

Программа «Больше, чем путешествие» создана для поощрения победителей, финалистов и самых активных участников конкурсов проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание». Конкурсанты получают поощрение в виде туристической поездки по России, в ходе которой проходят образовательную программу, принимают участие в важном общественно-полезном деле, получая новые компетенции и навыки. Всего с 2021 по 2024 год в путешествия в рамках программы отправятся более 200 000 человек, из них поездки по России уже совершили более 29 000 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Пишем Будущее» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», стартовавший 30 июня 2022 года в Луганске. Главная цель проекта «Пишем будущее» — предоставить возможность школьникам и студентам Донецкой и Луганской Народных Республик проявить свой творческий потенциал, а также открыть для молодежи новые перспективы личностного, духовного и профессионального роста.