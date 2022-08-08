Волгоград, 8 августа 2022, 15:55 — REGNUM Юноши и девушки из Луганской Народной Республики, победители первой волны конкурса «Пишем Будущее» президентской платформы «Россия — страна возможностей», стали участниками программы «Больше, чем путешествие», посетив основные достопримечательности города-героя Волгограда. Программа «Больше, чем путешествие» реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей», Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Российским обществом «Знание».
Маршрут поездки победителей конкурса «Пишем Будущее» начался с обзорной экскурсии по Волгограду и посещения памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане с главным монументом — статуей «Родина-мать», а также музея-панорамы «Сталинградская битва», посвященного одному из решающих сражений Великой Отечественной войны, ставшему коренным переломом. В составе музейного комплекса «Сталинградская битва» находится самое крупное живописное полотно в России — круговая панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».
Затем участники познакомились с метротрамом — подземным скоростным трамваем. Это гибридная конструкция трамвайной линии с подземным участком, построенным по нормам метрополитена, такой линии нет ни в одном другом городе России. Волгоградский метротрам — гибрид трамвая и метро — является одним из самых интересных трамвайных маршрутов мира по версии отечественных и международных изданий.
Во время поездки на теплоходе «Москва» под плеск волжской волны ребята любовались уникальным архитектурным ансамблем парадно-исторического центра города, живописными просторами волжских берегов. Затем участники программы «Больше, чем путешествие» посетили мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Его экспозиция состоит из двух разделов, охватывающих период отечественной истории от основания Древнерусского государства до начала прошлого столетия. В рамках экскурсии победители конкурса «Пишем Будущее» смогли ближе познакомиться с историей России, используя разнообразные мультимедийные возможности парка.
Тур включал в себя посещение основных достопримечательностей и точек туристского притяжения Волгограда, среди которых — спектакль-путешествие «Город, которого нет». В нем собрано большое количество информации об истории и развитии города, промышленности, искусстве и местных жителях в разные исторические периоды. Участники спектакля окунулись в атмосферу старого Царицына и ритма современного Волгограда. В рамках поездки туристы посетили Центральный парк культуры и отдыха Волгограда, расположенный на живописном берегу реки Волги.
Участники отметили качественную организацию тура и работу гидов, а также насыщенную культурно-познавательную программу поездки.
Программа «Больше, чем путешествие» создана для поощрения победителей, финалистов и самых активных участников конкурсов проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание». Конкурсанты получают поощрение в виде туристической поездки по России, в ходе которой проходят образовательную программу, принимают участие в важном общественно-полезном деле, получая новые компетенции и навыки. Всего с 2021 по 2024 год в путешествия в рамках программы отправятся более 200 000 человек, из них поездки по России уже совершили более 29 000 человек.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Пишем Будущее» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», стартовавший 30 июня 2022 года в Луганске. Главная цель проекта «Пишем будущее» — предоставить возможность школьникам и студентам Донецкой и Луганской Народных Республик проявить свой творческий потенциал, а также открыть для молодежи новые перспективы личностного, духовного и профессионального роста.