Лондон, , 15:54 — REGNUM Еще одна волна палящего зноя обрушится на северо-западную и центральную Европу на этой неделе, ложась еще более тяжким бременем на и без того уже стонущую энергетическую инфраструктуру, передает 8 августа Bloomberg.

Палящее солнце (сс) Gellinger

По данным компании Maxar Technologies, ожидается, что жара ударит по Великобритании, Германии и Франции и к пятнице 12 августа в некоторых местах достигнет 36 градусов C. Жара увеличит спрос на воду, усугубляя ее нехватку в условиях засухи, из-за которой страны вынуждены вводить нормирование воды.

Последствия экстремальной жары уже проявились на континенте: во Франции зарегистрирован самый сухой июль за историю наблюдений, а в Англии — самый сухой почти за 90 лет. В Германии уровень воды в реке Рейн, важнейшей артерии для транспортировки товаров, настолько снизился, что некоторые участки могут стать несудоходными.

Жара также вызвала пожары в окрестностях Лондона, опасность аварий на железных дорогах и вынудила электростанции ограничить производство из-за риска перегрева. Во Франции регулирующие органы выдали компании Electricite de France временное разрешение на сброс горячей воды в реки для пяти атомных станций, что может нарушить экологические стандарты.

Хотя температура в августе уже едва ли достигнет высочайших июльских значений, жара усугубляет невиданный кризис энергоснабжения. В последние дни цены на электроэнергию в Германии и Франции подскочили до рекордного уровня.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за лесных пожаров во Франции эвакуировали 200 человек