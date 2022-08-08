, 15:53 — REGNUM Очередной обстрел Антоновского моста в Херсоне со стороны ВСУ вновь привел лишь к повреждениям дорожного полотна, написал в своем телеграм-канале 8 августа военный эксперт Борис Рожин.

«Опоры целые, пролеты целые. При таком формате процесс будет представлять из себя заделку дырок — новые обстрелы — новую заделку дырок и так далее», — отметил эксперт.

Киевские войска тем самым затрудняют логистику на освобожденных от них территориях, но весьма дорогостоящим для себя способом, добавил Рожин.