Ташкент, 24 октября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В учебные программы Академии государственного управления при президенте Узбекистана, слушателями которой являются действующие чиновники, включены занятия о ратифицированных республикой конвенциях Международной организации труда (МОТ).

Как сообщает агентство «Туркистон-пресс», данная инициатива направлена на «повышение правовой культуры работников, а также работодателей в сфере социально-трудовых отношений».

«Разработаны отдельные учебные материалы и слайды для обучения должностных лиц министерств, ведомств и НКО, Комитета женщин республики, Совета фермеров, ОДМ «Камолот» (аналог комсомола), фонда «Махалла», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что «в целях повышения осведомленности населения республики по национальным и международным трудовым стандартам, в общественных местах по всей республике размещены баннеры о недопущении детского и принудительного труда и свободном найме на сбор хлопка».

«По национальному телевидению демонстрируется ролик о механизме обратной связи с профсоюзами, с указанием телефонов «горячей линии» Совета Федерации профсоюзов, по которому гражданам следует обращаться в случае нарушения их трудовых прав», — отмечает издание.

Узбекистан часто критикуется международными правозащитными организациями как страна, использующая принудительный труд, особенно во время сбора хлопка.