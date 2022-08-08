Кишинёв, , 15:53 — REGNUM Партия Социалистов Молдавии (ПСРМ) возмущена тем, какая социально-экономическая ситуация сложилась в стране за год работы правительства, сформированного партией «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом говорится в декларации об отчёте премьер-министра республики Натальи Гаврилицы.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Как насмешку над населением страны можно расценивать и отчёт правительства об итогах года деятельности кабинета Натальи Гаврилицэ. Потому что исполнительная власть сделала всё возможное для того, чтобы ограбить и унизить людей, довести большую часть граждан до нищеты, лишить жителей страны даже надежды на то, что им удастся пережить надвигающуюся зиму», — говорится в сообщении.

По мнению руководства ПСРМ, действующее правительство республики стало самым некомпетентным за все 30 лет независимости Молдавии. Его политика якобы приводит к увеличению темпов оттока населения из страны.

В документе «социалистов» отмечается, что всего за год работы правительства в стране якобы обанкротились сотни фермеров и малых предприятий, закрываются университеты в результате реформы, вырубаются сады и леса. Гаврилицу также обвиняют в неспособности договориться о поставках энергоресурсов по приемлемым ценам.

Отмечается, что ПСРМ представит антикризисный план для Молдавии с предложениями, как решить наиболее острые проблемы.

Напомним, ранее экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон руководство страны срочно отправляться в Москву и договариваться о снижении цена на российский газ. Он отметил, что ряд стран ЕС платят за него в несколько раз меньше, чем Молдавия. В случае отказа от диалога с Москвой, Додон прогнозирует рост недовольства в стране и смену правительства и президента.

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