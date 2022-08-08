Астана, 8 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Страны Туркестана в сотрудничестве с Россией, Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном и Турцией всё активнее сражаются за лидерство в транспортно-логистической сфере. Об этом 8 августа написал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в своём телеграмм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Эксперт напомнил слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что «необходимо сохранить лидерство Казахстана в регионе и развивать страну как надежный транзитный хаб».

«Добавим сюда намерение Китая, Киргизии и Узбекистана построить железную дорогу в обход Казахстана, а заодно и то обстоятельство, что варианты дорог через Афганистан уже несколько лет предлагали Узбекистан и Таджикистан в обход территорий друг друга. А Иран, Индия и Пакистан до талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели бурные переговоры и даже запустили ряд новых железнодорожных веток. Есть проект дороги Китай — Пакистан. При такой насыщенности проектов борьба за лидерство может быть весьма насыщенной», — предположил он.

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Эксперт констатирует, что Казахстан может утратить лидирующие позиции из-за того, что некоторые проекты, альтернативные казахстанским, могут быть запущены уже в сентябре 2022 года во время саммита Шанхайской организации сотрудничества.

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