Салехард, , 15:52 — REGNUM На Ямале за сутки на 8 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали трёх человек, по выздоровлении выписали 124. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 8 августа 51 заражённого коронавирусом ямальца, на 10 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 8 августа выявлено 138 152 случая заражения коронавирусом, выздоровели 136 514 человека, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).

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