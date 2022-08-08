Донецк, 8 августа, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из американской РСЗО HIMARS населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республики, сообщает 8 августа представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:10 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Горловка: выпущено 3 ракеты из РСЗО HIMARS», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 августа украинские войска совершили обстрел ряда населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

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