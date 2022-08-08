Ставрополь, , 15:49 — REGNUM Специалисты из Ставропольского края ведут работы по восстановлению подачи воды в городе Антраците и Антрацитовском районе Луганской Народной Республике. В первую очередь ведется ремонт старых водоводов и прокладываются новые. ах

Водопровод

«Ведутся работы по прокладке второй нитки подающего магистрального водовода на город Антрацит. Ее общая протяжённость 8,7 километра. Также капитально ремонтируются аварийные участки на трех водоводах», — сообщила ГТРК «Ставрополье».

Местные власти отметили, что это самые изношенные участки, из-за этого на них происходят частые аварии, что приводит к потерям воды, подающейся в город и поселки. Как отметил директор Антрацитовского департамента «Лугансквода» Александр Ткаченко, работа, которую проделывают специалисты со Ставрополья на проблемных из-за рельефа местности участков водовода между Красным Лучом и Антрацитом, кажется невероятной.

«Они практически прокладывают дорогу в лесном массиве шириной от восьми до десяти метров, чтобы была возможность заехать крану, чтобы заехали и развернулись машины с трубами», — рассказал Ткаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, Ставропольский край заключил соглашение о сотрудничестве с Антрацитовским районом ЛНР. Ставропольцы помогают жителям района восстанавливать разрушенное хозяйство.

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