Ставропольцы помогают налаживать водоснабжение в Антраците
Ставрополь, 8 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Специалисты из Ставропольского края ведут работы по восстановлению подачи воды в городе Антраците и Антрацитовском районе Луганской Народной Республике. В первую очередь ведется ремонт старых водоводов и прокладываются новые. ах
Местные власти отметили, что это самые изношенные участки, из-за этого на них происходят частые аварии, что приводит к потерям воды, подающейся в город и поселки. Как отметил директор Антрацитовского департамента «Лугансквода» Александр Ткаченко, работа, которую проделывают специалисты со Ставрополья на проблемных из-за рельефа местности участков водовода между Красным Лучом и Антрацитом, кажется невероятной.
Как сообщало ИА REGNUM, Ставропольский край заключил соглашение о сотрудничестве с Антрацитовским районом ЛНР. Ставропольцы помогают жителям района восстанавливать разрушенное хозяйство.