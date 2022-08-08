Омск, , 15:49 — REGNUM Военнослужащий из Омской области Иван Шиц совершил подвиг в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Омский губернатор Александр Бурков навестил отца Героя России Ивана Шица Скриншот с телеграм-канала Александра Буркова

Губернатор Омской области Александр Бурков 8 августа навестил отца Героя России Ивана Шица — Александра Шица. Как отметил Бурков в своём телеграм-канале, в семье Шицев трое сыновей. Иван, окончивший Омский автобронетанковый инженерный институт и общевойсковую академию Вооружённых сил РФ в Москве, нашёл своё признание в военной службе.

В ходе спецоперации омич получил множественные осколочные ранения, однако продолжил командовать своим танковым подразделением. Он успешно провёл штурм населённого пункта, сохранив десятки жизней своих солдат и проведя эвакуацию мирного населения.

«Более того, когда Ивану предложили пойти в отпуск для реабилитации после ранения, он оказался и прямиком отправился на передовую», — пишет губернатор. «Героями не рождаются — героями становятся. И прежде всего это зависит от воспитания в семье», — добавил он.

Иваном Шицем сегодня гордится вся Омская область и Россия, подытожил Бурков.

Добавим, в честь Героя России Ивана Шица на здании школы, где он учился, установят мемориальную доску.

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