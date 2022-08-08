Хельсинки, 8 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Памятник «Мир во всём мире», подаренный Хельсинки Москвой, после демонтажа отремонтируют и вернут в район первоначального размещения. Об этом заместитель руководителя отдела культуры мэрии финской столицы Реетта Хейсканен рассказала 8 августа РИА Новости.

Oleg Kiryuhin Памятник «Мир во всём мире». Хельсинки

По её словам, скульптуру по морю перевезли из Хаканиеми на склад в восточной части столичного региона Уусимаа. Её судьбу решат городские власти и владелец — Художественный музей Хельсинки.

«Мы следуем обычному городскому процессу, согласно которому произведение паблик-арта размещается как можно ближе к своему первоначальному месту, то есть, сохраняется в своем контексте», — сказала Хейсканен.

Новое место для памятника определят по окончании строительных работ в районе Хаканиеми. Восстановить его могут в ближайшие несколько лет.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник советского скульптура Олега Кирюхина «Мир во всём мире», установленный в Хельсинки в 1990 году, демонтировали из-за реконструкции проезжей части в районе Хаканиеми.

Читайте также: В Хельсинки демонтировали советский памятник «Мир во всём мире»