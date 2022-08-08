Приштина, , 15:58 — REGNUM Власти Сербии не должны избегать обострения политического кризиса таким образом, чтобы во всём потакать албанским сепаратистам в Приштине. Такое мнение высказало руководство Движения сербов Косово и Метохии «Отечество» в сообщении, распространенном 8 августа.

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«Сербия должна действовать твердо и ответственно, как любое другое государство. Политическая обстановка в Европе играет Белграду на руку, так как не в интересах Запада открывать очередной очаг конфликта, помимо украинского», — отмечается в сообщении.

По мнению представителей движения «Отечество», президент Сербии Александр Вучичу не должен соглашаться в Брюсселе на шантаж Приштины по вопросу использования документов, удостоверяющих личность, или автомобильных номеров Сербии.

«Достаточно лишь применить конституцию Республики Сербии и запретить всем лицам, имеющим документы самопровозглашенной «Республики Косово», разгуливать по территории Сербии. Это Белград должен ставить условия Приштине, а вместо этого албанские сепаратисты из-за трусости президента Сербии шантажируют Белград. Не нужны никакие блокады или баррикады на дорогах Косово и Метохии, достаточно того, чтобы Белград запретил всем гражданам, у которых нет документов Республики Сербии, проезжать через территорию центральной Сербии», — полагает руководство движения.

Тем не менее, «вся история с документами закончится так, как и прежде — сепаратисты получат все, что они требуют», полагают сербы с севера Косово и Метохии, объединенные в движение «Отечество».

Напомним, что 31 июля на севере Косово и Метохии сербы заблокировали дороги, ведущие к КПП Ярине и Брняк. Так они высказали протест против решения Приштины ввести с 1 августа особый режим пересечения административной линии с центральной Сербией для лиц, имеющих документы, выданные Республикой Сербия. После вмешательства посольства США Приштина решила отложить применение новых правил до 1 сентября.