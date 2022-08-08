Москва, 8 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий разграничение понятий научно-методического и методического обеспечения образовательной деятельности, внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Авторы обратили внимание на то, что на сегодняшний день в реестр организаций, имеющих право и возможность осуществлять научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности, вошло значительное количество организаций, которые не обладают серьезным научным потенциалом, не имеют в своем штате научных сотрудников и не известны в качестве источника научной информации.

Принятие закона позволит создать корректный механизм отбора организаций и формирования реестра, убеждены парламентарии.

В России был утвержден перечень из 1086 организаций, получивших право и возможность оказывать научно-методическое сопровождение образовательной деятельности.

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