Улан-Батор, , 15:47 — REGNUM Китай и Монголия подписали меморандум сотрудничества между МИД двух стран на 2023–2024 годы. Документ подписан по итогам переговоров министра иностранных дел КНР Ван И и его коллеги Батмунхийн Батцэцэг.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи член Государственного совета Китая, министр иностранных дел Ван И отметил, что Монголия и КНР взаимно уважают независимость.

«… Стороны в ходе переговоров еще раз подтвердили взаимное уважение независимости, суверенитета и целостности территорий друг друга. КНР готова оказать поддержку политической стабильности Монголии. Выражаю благодарность за то, что Монголия ещё раз подтверждает свою приверженность принципу одного Китая и выражает протест против вмешательства других стран по вопросам, касающимся Тайваня, Гонконга и Синьцзяна», — отметил Ван И.

В ходе переговоров стороны договорились укрепить приграничное сотрудничество, открыть пограничные пункты и обеспечить сотрудничество в области железной дороги и автодороги. КНР и Монголия договорились ускорить реализацию проекта ГЭС Эрдэнэбурэн, которая за счёт льготного кредита от правительства КНР должна построить китайской компанией «Power China».

Также стороны подписали меморандум о соединении железных дорог Гашуунсухайт-Ганцмод, что важно для развития Монголии.