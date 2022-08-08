Москва, 8 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Госдума в осеннюю сессию обсудит упрощение визового режима и получения гражданства РФ для соотечественников из Латвии, Литвы и Эстонии, заверил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим её в ходе осенней сессии», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Главный редактор Baltnews Андрей Стариков в эфире «Дума ТВ» обратился к Володину с инициативой об упрощении визового режима и получении гражданства РФ для соотечественников из стран Прибалтики — тех, кто находится в статусе неграждан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об упрощении процедуры приема в гражданство России внесли в Госдуму депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым и Геннадием Семигиным.

В 2020 году Госдума упростила получение гражданства РФ для населения Украины и Молдавии. Граждане этих стран получили право обратиться с заявлением при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ.