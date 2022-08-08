Москва, 8 августа 2022, 15:44 — REGNUM Карту рисков в сельском хозяйстве на 2023 год разработали в Белгородской области, сообщил 8 августа на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Вячеслав Гладков.
Документ подготовили вместе с Белгородским государственным аграрным университетом. Карта рисков учитывает проблемы в селекции, в генетике, с поставкой программного обеспечения и с витаминами для животных.
По словам Вячеслав Гладкова, осенние полевые работы 2022 года пройдут в регионе без проблем.
Как сообщало ИА REGNUM, с белгородских полей уже собрали один миллион тонн зерна.