Москва, 8 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Карту рисков в сельском хозяйстве на 2023 год разработали в Белгородской области, сообщил 8 августа на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Вячеслав Гладков.

Александр Погожев ИА REGNUM Сев гороха в поле

Документ подготовили вместе с Белгородским государственным аграрным университетом. Карта рисков учитывает проблемы в селекции, в генетике, с поставкой программного обеспечения и с витаминами для животных.

«Мы по каждому риску будем, конечно, выстраивать технологические карты, будем обращаться к Министерству сельского хозяйства, если не хватит своих ресурсов. Задача, которая стоит перед Белгородской областью, — всё-таки больше 20% мяса свинины, 14% мяса птицы, 15% комбикорма в Российской Федерации, 8% сахара — мы понимаем, какую роль играет область в рамках продовольственной безопасности Российской Федерации. Поэтому этому уделяем большое внимание», — пояснил губернатор.

По словам Вячеслав Гладкова, осенние полевые работы 2022 года пройдут в регионе без проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, с белгородских полей уже собрали один миллион тонн зерна.