Джакарта, , 15:41 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала хунту Мьянмы выполнить пять согласованных АСЕАН пунктов, чтобы помочь положить конец кризису в стране, сообщает Antara.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

Призыв был передан главой МИД Индонезии в ее выступлении на праздновании 55-й годовщины Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте, 8 августа.

«В эту годовщину давайте еще раз призовем военную хунту Мьянмы полностью выполнить пять пунктов», — заявила глава МИД Индонезии.

Ретно Марсуди добавила, что АСЕАН играет важную роль в регионе, особенно в поддержании мира и стабильности.

Однако 55-я годовщина АСЕАН отмечается на фоне роста напряженности в мире, а соперничество крупных держав продолжает подрывать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Внутри страны АСЕАН также сталкивается с проблемами, чтобы найти решение как семья и справиться с кризисом в Мьянме», — отметила Ретно Марсуди.

Напомним, консенсус из пяти пунктов был согласован лидерами АСЕАН, включая представителей Мьянмы, на встрече в Джакарте в апреле прошлого года.