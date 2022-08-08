Москва,
8 августа 2022, 15:41 — REGNUM К 14-й годовщине нападения Грузии на Южную Осетию музей НАТО опубликовал серию материалов о влиянии США и НАТО на Грузию с момента распада СССР и до сегодняшнего дня.
Разрушенные казармы российских миротворцев после нападения вооруженных сил Грузии на Цхинвал, 2008 год
(сс) Дмитрий Стешин
Ночью 8 августа 2008 года грузинские войска начали массированный штурм столицы Южной Осетии — Цхинвала. Встретившие противника российские миротворцы и южноосетинские солдаты героически выдержали натиск до подхода основных сил. В итоге горячая фаза конфликта продлилась пять дней и закончилась для агрессоров полным провалом, указывают авторы Музея НАТО.
На сегодняшний день не остается сомнений, что президент Грузии Михаил Саакашвили, несмотря на свою эксцентричность, никогда бы не решился на нападение, если бы не подстрекательство западных союзников.
«США взяли Грузию в оборот сразу после распада СССР. Стратегической задачей было, разумеется, ослабление влияния России на Кавказе. Ради достижения цели Вашингтон не жалел средств и лучших людей. За период с 1992 по 2001 гг. США предоставили Грузии под руководством Эдуарда Шеварднадзе свыше 1,2 млрд долл. экономической помощи. Но Шеварднадзе вдруг решил повернуться в сторону сотрудничества с Россией и был свергнут своими бывшими патронами в результате «революции роз», — отмечается в публикации Музея НАТО.
«При новом президенте Михаиле Саакашвили США резко усилили и свое военно-политическое присутствие в стране. Влияние Запада на Саакашвили отчетливо проявилось в подстрекательстве к конфликту в Южной Осетии в августе 2008 г. Не исключено, что общий замысел исходил из того, что некая военная внешнеполитическая «победа» позволит надолго укрепить позиции этого режима внутри страны. Если же Саакашвили сможет одновременно решить проблему «осетинского сепаратизма» под флагом «восстановления территориальной целостности Грузии», то тогда отпадет и главная проблема, которая не позволяет Грузии быстро вступить в НАТО — территориальный спор с соседними государствами. Ясно, что агрессия режима Саакашвили против Южной Осетии и нападение на российских миротворцев произошло с одобрения Вашингтона и Брюсселя. Были ли готовы обе столицы к динамичному ответу Москвы — вопрос, пожалуй, и сегодня не нашедший окончательного ответа», подчеркивают авторы проекта.