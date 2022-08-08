Москва, , 15:41 — REGNUM К 14-й годовщине нападения Грузии на Южную Осетию музей НАТО опубликовал серию материалов о влиянии США и НАТО на Грузию с момента распада СССР и до сегодняшнего дня.

Разрушенные казармы российских миротворцев после нападения вооруженных сил Грузии на Цхинвал, 2008 год (сс) Дмитрий Стешин

Ночью 8 августа 2008 года грузинские войска начали массированный штурм столицы Южной Осетии — Цхинвала. Встретившие противника российские миротворцы и южноосетинские солдаты героически выдержали натиск до подхода основных сил. В итоге горячая фаза конфликта продлилась пять дней и закончилась для агрессоров полным провалом, указывают авторы Музея НАТО.

На сегодняшний день не остается сомнений, что президент Грузии Михаил Саакашвили, несмотря на свою эксцентричность, никогда бы не решился на нападение, если бы не подстрекательство западных союзников.

«США взяли Грузию в оборот сразу после распада СССР. Стратегической задачей было, разумеется, ослабление влияния России на Кавказе. Ради достижения цели Вашингтон не жалел средств и лучших людей. За период с 1992 по 2001 гг. США предоставили Грузии под руководством Эдуарда Шеварднадзе свыше 1,2 млрд долл. экономической помощи. Но Шеварднадзе вдруг решил повернуться в сторону сотрудничества с Россией и был свергнут своими бывшими патронами в результате «революции роз», — отмечается в публикации Музея НАТО.