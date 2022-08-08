Кемерово, 8 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. «УГМК-Застройщик» выиграл конкурс по освоению территории на юге Кемеровской области в Таштагольском районе у подножия горы Зеленой, больше известной как горнолыжный курорт Шерегеш.

Фото: УГМК-Застройщик»

Сегодня губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилёв и директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин подписали договор о комплексном развитии территории СТК «Шерегеш». Это самый крупный проект КРТ в России по площади территорий, объемам строительства и инвестиций. Его площадь — 427 Га.

Разрешённый вид использования участка предполагает: гостиничное обслуживание, развлечения, магазины, общественное питание, спорт, внеуличный транспорт, отдых (рекреация), выставочно-ярмарочная деятельность, образование и просвещение, торгово-развлекательные центры, природно-познавательный туризм.

Уникальный проект воплотит в жизнь основную стратегию развития Шерегеша — увеличение номерного фонда, строительство новых трасс и подъемников.

Фото: УГМК-Застройщик»

Единое видение развития горнолыжного курорта сформировано в мастер-плане и предусматривает строительство 37 апарт-комплексов на 7 585 номеров, термальных бассейнов, наземных парковок, магазинов, ресторанов, spa-центров с банными комплексами, и других объектов инфраструктуры.

Для проведения массовых мероприятий застройщик создаст общественные пространства, площади под проведение ярмарок и праздничных мероприятий, улицы для прогулок и отдыха.

Вся территория, в соответствии со стандартом девелопера, будет пешеходной. Водители смогут оставлять свой транспорт в отдельно стоящих многоэтажных парковочных комплексах, на первом этаже которых, будут размещаться магазины, аптеки и сервисы.

Будут построены 6 канатных дорог и 6 горнолыжных трасс, станций пересадок, снегоходные трассы, трассы для беговых лыж. Благоустройство и озеленение составит 548 тыс. кв. м.

Фото: УГМК-Застройщик»

«Архитектура всего проекта будет выполнена в стиле шале. К строительству застройщик приступит уже этой осенью. Первым этапом будут построены два 7-этажных апарт-комплекса на 548 апартаментов. Здания будут объединены стилобатом, на котором расположится открытый бассейн и Spa-центр с различными видами саун и зонами workout.

Собственная инфраструктура предусматривает детский центр, школу инструкторов и прокат горнолыжного оборудования, фитнес центр. Любители лыж и сноуборда оценят ski-room, площадью 600 кв. м. с персональными локерами для каждого апартамента. Под хранение сезонных вещей выделена зона кладовых, которые можно будет купить вместе с апартаментом.

Большой ресторан с террасой расположится со стороны склона, площадью 2 000 кв. м., который позволит комфортно разместить 500 гостей. А зал для караоке будет ждать любителей ночного отдыха», — рассказал Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик».

В одном из апарт-комплексов расположится первый в Шерегеше пятизвёздочный отель на 165 номеров. Управлять отелем будет сам застройщик, у которого уже есть три отеля 4 и 5 звезд.

Первые объекты появятся вблизи существующего подъёмника «Sky Way», что обеспечит доступ резидентам к горнолыжным трассам в формате Ski-in (попасть в гостиницу не снимая лыж) и Ski-out (попасть на канатную дорогу от входа отеля).

Сейчас ведется выбор места под строительство подъемников и горнолыжных спусков в зоне F. Одновременно формируются общественные пространства под строительство термальных комплексов площадью 30 000 кв. м., и городские пешеходные улицы, протяженностью 1 км 250 м.

Забронировать апартаменты для покупки можно, оставив заявку на сайте www. ugmk-stroy.ru, при этом 40% из них уже забронировано.

К выбору доступна площадь от 23 до 72 кв. м., с индивидуальными балконами. Для тех, кто хочет получать дополнительный доход, есть возможность передать апартамент в управление.

Застройщик предложит три формата отделки: white box, с отделкой, с отделкой и мебелью.

В планах девелопера — строить по 4 комплекса на 1 000 номеров в год. Первые объекты будут введены в эксплуатацию в 2024 г.

В результате, «УГМК-Застройщик» создаст уникальную целостную экосистему, в которой сезонность не будет играть роли. Горнолыжный курорт Шерегеш — точка притяжения вне зависимости от времени года.