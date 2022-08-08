Тбилиси, , 15:40 — REGNUM Ряд оппозиционных партий Грузии попытались спровоцировать войну Россией, а когда этого не получилось, они пытаются снизить поток российских туристов. Об этом 8 августа заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не смогли перенести второй фронт в Грузию, то хотят как-то нанести ущерб нашим гражданам. Хотят помешать притоку туристов», — сказал глава правительства.

Он отметил, что в случае сокращение потока туристов в Грузию в первую очередь отразится на местных жителях. Гарибашвили пообещал предпринять максимум усилий для того, чтобы в стране был мир и экономическое процветание.

Напомним, ряд оппозиционных партий в Грузии выступают за введение виз для российских граждан и за ряд экономических ограничений для них. При этом ранее в Нацбанке Грузии заявили, что высокий рост ВВП в стране во многом связан с переездом в страну большого числа жителей РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Гарибашвили обвинил Саакашвили в уступках России