Улан-Батор, , 15:39 — REGNUM Министр иностранных дел КНР Ван И прибыл в Монголию с официальным визитом. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

Ван И Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики

В ходе визита китайский дипломат встретился с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.

Стороны обсудили тему стратегического партнерства, в том числе вопросы укрепления экономического сотрудничества. Среди прочего обсуждалась работе пограничных контрольно-пропускных пунктов.

Монголия в ходе переговоров рассчитывала на достижение договоренностей с КНР о финансировании »двух крупных проектов, связанных с электростанцией Эрдэнэбурэн и электростанцией Багануур».