Малага, Испания, , 15:38 — REGNUM В испанской провинции Малага за прошедшие выходные были зафиксированы 11 новых случаев уколов шприцами в общественных местах, сообщает 8 августа радиостанция Cadena Ser со ссылкой на источники.

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«Из одиннадцати зарегистрированных случаев, произошедших в ночных заведениях, таких как дискотеки, бары или музыкальные фестивали, двое пострадавших — мужчины, а остальные девять — женщины», — сообщает радиостанция.

Напомним, в начале августа сообщалось, что в Испании полиция проводит расследование после жалоб от женщин, которых укололи шприцами во время отдыха минимум в девяти автономных сообществах страны.

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