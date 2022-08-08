Малага, Испания, 8 августа 2022, 15:38 — REGNUM В испанской провинции Малага за прошедшие выходные были зафиксированы 11 новых случаев уколов шприцами в общественных местах, сообщает 8 августа радиостанция Cadena Ser со ссылкой на источники.
Напомним, в начале августа сообщалось, что в Испании полиция проводит расследование после жалоб от женщин, которых укололи шприцами во время отдыха минимум в девяти автономных сообществах страны.
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