Донецк, , 15:37 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел Донецка и населённого пункта Трудовской. Об этом 8 августа сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 14:00 с позиций в Красногоровке был открыт огонь по населённому пункту Трудовской, выпущено восемь мин калибра 120 мм.

В 14:25 из Марьинки по автостанции посёлка шахты «Трудовской» выпустили восемь мин калибра 120 мм.

В 14:24 с позиций украинских войск в Орловке обстреляли Киевский район Донецка, выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

В 14:35 из Нетайлово по Кировскому и Петровскому районам Донецка выпустили десять снарядов калибра 155 мм. В 14:58 атака повторилась, однако боевики выпустили только четыре снаряда.