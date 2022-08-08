Вольск, Саратовская область, , 16:32 — REGNUM Жительницу Саратовской области подозревают в убийстве трехмесячного сына. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщает следственное управление СКР по региону.

Никола Пуссен. Избиение младенцев (фрагмент). 1628

По данным следствия, в сентябре 2021 года в дневное время 21-летняя девушка находилась в квартире дома по улице Урицкого в городе Вольске со своим трехмесячным сыном. Когда мальчик заплакал, раздраженная на плач ребенка мать подошла к нему и ударила кулаком в голову.

Через несколько дней женщина была в квартире со своим ребенком, матерью и сожителем. Она легла спать в комнате с сыном и вновь из-за плача ребенка несколько раз ударила его в голову, а затем задушила его. В комнату вошла бабушка младенца и обнаружила ребенка без признаков жизни. По прибытии полицейских женщина призналась в содеянном.

Причиной смерти младенца стала механическая асфиксия от закрытия просвета дыхательных путей инородным телом.

Ранее ИА REGNUM передавало, 4 апреля 27-летняя жительница города Балаково в подъезде многоквартирного дома при спуске с лестницы допустила падение трехмесячной дочери из переноски.

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