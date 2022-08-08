Астана, 8 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Три года в Казахстане наблюдается динамика возвращения в 90-е годы прошлого столетия со всеми их негативными явлениями. Такое мнение высказал казахстанский политологМарат Шибутов в своём телеграм-канале сегодня, 8 августа.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия Бандиты

По словам эксперта, к такому выводу можно прийти, оценивая изменение экономической модели — старая уже не работает, а новая только будет появляться.

«Ситуация проста — вместо плановых 190 миллионов тонн нефти мы до сих пор добываем 80 — 90 миллионов тонн, причем наше население выросло с 14 миллионов до 19 миллионов с лишним. Я уже не говорю о том, как выросли аппетиты чиновников и олигархов», — пояснил он.

Аналитик подчёркивает, что из-за этого в Казахстане будет всё меньше денег. А это, в свою очередь, повлечёт за собой замедление темпов прироста экономики и снижение возможности закрывать старые долги новыми кредитами.

Шибутов акцентирует внимание на том, что образование в Казахстане становится всё хуже, и количество рабочих мест продолжает сокращаться.

«Но что происходит с людьми, когда их старый мир вокруг рушится, а выхода в новый пока еще не видно? Они идут в бандиты, они идут в секты, они идут в религию, они идут к мошенникам, обещающим счастливую жизнь. Мошенников и мошенничеств всё больше, религиозность растет с каждым годом, ну и вот сейчас возрождаются бандиты». Марат Шибутов

Эксперт отмечает, что нынешние бандиты являются ещё и очень религиозными людьми, а такое сочетание крайне опасно в силу своей популярности.

«Ну и государство с этим уже мало что может поделать — попытка госпереворота в январе существенно снизило его возможности, оно до сих пор от нее не оправилось. Так что «прекрасный новый мир» уже с нами, хотите вы это признавать или нет. Просто если вы это не признаете, вас ждут сюрпризы», — подытожил Марат Шибутов.

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