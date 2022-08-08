Херсон, 8 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Видеосюжет с жителями Украины, которые массово бегут на освобождённую от киевского режима территорию Запорожской области, показал 8 августа американский телеканал CNN.

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

При этом журналисты канала пытаются убеждать своих зрителей, что люди через территорию Запорожья едут на освобождённый от украинских нацистов Херсон якобы для того, чтобы забрать оттуда своих родственников.

В то же время ведущие удивились, почему украинцы, которые якобы едут за своими родственниками, направляются туда с детьми, домашними животными и всеми своими пожитками и заявили, что они не смогли получить вразумительного ответа на этот вопрос.

Кроме того, американские репортёры отметили, что на освобождённую от Киева территорию едет много микроавтобусов с различными товарами, якобы предназначенными для последующей продажи на рынке.

Помимо этого, журналисты CNN подчеркнули, что движение автомобилей наблюдается только в сторону Херсона, а обратно ехать никто не желает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военкор Евгений Поддубный написал, что ранее анонсированное Киевом «херсонское контрнаступление» и атака ВСУ на позиции ВС России в Харьковской области могут начаться одновременно.