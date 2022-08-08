Берлин, , 15:31 — REGNUM В августе фармацевтические компании — немецкая BioNTech и американская Pfizer — приступают к клиническим испытаниям вакцины против COVID-19, адаптированной к подвариантам «Омикрона» BA.4 и BA.5 на фоне прогнозов увеличения спроса к концу года, сообщает 8 августа Financial Times.

Вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech Tim Reckmann

Генеральный директор BioNTech Угур Шахин заявил, что компания расширяет линейку продуктов, стремясь обеспечить «длительную и широкую защиту».

BioNTech производит свою первую вакцину против «Омикрона», предназначенную для варианта BA.1, с весны 2022 года и готова поставлять ее сразу же после одобрения регулирующими органами. Компания рассчитывает начать поставки вакцин, предназначенных для вариантов BA.4 и BA.5, уже в октябре, если получит официальное разрешение.

Регулирующие органы стремятся найти баланс между необходимостью бороться с новыми вариантами вируса, используя самые современные из имеющихся вакцин, и желанием обеспечить полную безопасность и эффективность прививок.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) требует результатов клинических испытаний для того, чтобы разрешить вакцину против BA.4 и BA.5, а Управление по контролю за продуктами и лекарствами США заявило, что будет готово одобрить ее еще до окончания испытаний. Глава EMA Эмер Кук заявила Financial Times, что «обещаний для меня недостаточно» и агентство не намерено отступать от требования о проведении испытаний.

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