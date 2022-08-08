Петропавловск-Камчатский, 8 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов обратился в федеральные органы власти с просьбой ужесточить наказания для перевозчиков браконьерской рыбопродукции. В настоящее время им удаётся избежать строгой ответственности, так как они заверяют правоохранителей, что не добывали рыбу и икру, а лишь перевозят её.

Лосось

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«Я уже инициировал внесение в Кодекс об административных правонарушениях пункт об ответственности не только за добычу, но и за перевозку незаконно добытой продукции, потому что сейчас эта «лазейка» позволяет уходить от ответственности большому количеству браконьеров. Уверен, что в ближайшее время такая инициатива на уровне правительства РФ будет принята», — пояснил Солодов.

Глава региона совместно с руководителем Северо-восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Юрием Татариновым встретились с инспекторами рыбоохраны, посты которых находятся на реке Паратунка.

«Камчатка — это единственный регион в стране и один из немногих в мире, где нерест лосося сохранён в большом объёме, что позволяет без ущерба для нашей природы обеспечивать благополучие полуострова. Наша первоочередная обязанность — сохранить это и для будущих поколений, поэтому я и правительство уделяем такое большое внимание развитию рыбоохраны, борьбе с незаконным промыслом водных биологических ресурсов и поддержке тех, кто ежедневно занимается этим трудом — инспекторов контрольных органов», — сказал Владимир Солодов.

С 1 января 2023 года по инициативе губернатора Камчатки у инспекторов рыбоохраны будет повышена заработная плата. Также их оснащают новой техникой — автомобиля, лодками, вездеходами, снегоболотоходами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по воздушным перевозкам икры на Камчатке.