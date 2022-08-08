Самара, , 15:34 — REGNUM Ливни ожидаются в Самарской области. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ливень vivali

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Отмечается, что в ближайший час в области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду, локально ливни.

Спасатели рекомендуют жителям ограничить выход из зданий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ввели запрет на посещение гражданами лесов.

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