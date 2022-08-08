Черкесск, 8 августа, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии состоялся концерт классической музыки под открытым небом. Оркестр, собранный из солистов лучших музыкальных коллективов страны, выступил на высоте 2240 метров на курорте «Архыз». Выступление состоялось в рамках фестиваля музыки и науки «Другой звук», сообщили 8 августа в компании АО «Кавказ. РФ».

Пресс-служба «Кавказ. РФ» Концерт в Архызе

Гостями фестиваля стали около 450 зрителей, которые смогли побывать на его четырех площадках, в том числе на смотровой площадке с видом на Большой Кавказский хребет, в астрофизической обсерватории, в древних аланских храмах и на поляне Таулу. Помимо музыкальных номеров, на фестивале состоялись лекции ученых Академии наук, выступления продюсеров просветительских и культурных проектов.

Как отметил генеральный директор Кавказ. РФ Хасан Тимижев, у курорта «Архыз» есть шанс стать новой культурной точкой притяжения на карте страны. В 2023 году планируется повторить опыт исполнения классической музыки под открытым небом.