Нур-Султан, , 15:30 — REGNUM В Казахстане злоумышленники создали финансовую пирамиду, заявляя о вложении денег в майниг криптовалют. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области.

Криптовалюта

«Установлено, что посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram организована финансовая пирамида BINCLOUD с привлечением денежных средств граждан», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, жителям Казахстана предлагают виртуально «приобрести в аренду» оборудование для майнига и получить доход в размере от 5 до 6% от перечисленной суммы. При выходе из пирамиды нового типа у «клиентов» забирали 16% от вложенных денег.

В ведомстве призвали тех, кто стал жертвой этой схемы, обращаться в департамент или сообщить по телефону доверия.

Стоит отметить, что в июле представитель Общественного фонда «Финансовая культура Казахстана» Нуркен Шардарбеков сообщил о 17 тыс. жителей страны, пострадавших от участия в финансовых пирамидах. Общий их ущерб составил 30 млрд тенге (около 3,8 млрд рублей).