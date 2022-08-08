Анкара, , 15:29 — REGNUM Турция в ближайшее время очистит в Сирии последние районы, где находятся террористы. Об этом 8 августа заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с послами в Анкаре.

Реджеп Эрдоган Minister-president Rutte

По словам Эрдогана, решение установить 30-километровую линию безопасности южной границы Турции остаётся в силе, однако в ближайшее время турецкая армия зачистит последние районы, где есть террористы.

«Я надеюсь, что в ближайшее время мы объединим кольца этого пояса безопасности, очистив последние районы, где гнездятся террористы в Сирии», — сказал Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции выступил за сохранение территориальной целостности Сирии.