Тюмень, 8 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксирован 124 выздоровевших и трёх госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 8 августа региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

За сутки на 8 августа коронавирус выявили у 201 тюменца. Это на 86 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 августа коронавирус выявили у 195 212 человек, выздоровели 189 273 пациента, скончались 4340 (ни одного человека за сутки).