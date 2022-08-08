Элиста, 8 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Калмыкии сохраняется дефицит медицинских кадров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве 8 августа, в республике не хватает 260 врачей и 160 средних медицинских работников.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

Программа «Земский доктор», которая реализуется в Калмыкии с 2012 года, помогла трудоустроиться в сельской местности 389 врачам и 50 средним медицинским специалистам. Так, в 2021 году по программе «Земский доктор/Земский фельдшер», которая была выполнена на 100%, единовременные компенсационные выплаты получил 41 медицинский работник. С января по июль 2022 году к работе на селе приступил 21 медицинский работник.

Медики, участвующие в программе, получают от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. Кроме того, специалистам частично компенсируют расходы по аренде жилого помещения (5 тыс. рублей) и оплате жилых помещений, отопления и освещения (1,4 тыс. рублей).