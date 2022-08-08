Чебоксары, 8 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Марпосадском районе Чувашии планируют реконструировать музей имени космонавта № 3 Андрияна Николаева. На разработку проектной документации, которая сделает компания из Москвы, направят более 31 млн рублей. Это следует из документов, опубликованных на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Речь идёт об инженерных изысканиях для подготовки проектной и рабочей документации в целях реконструкции музея имени А. Г. Николаева в селе Шоршелы Марпосадского района. Заказчиком является казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии.

Цена контракта, включая НДС, составляет31 023 993,38 рубля. Данные средства выделяются из республиканского бюджета Чувашии.

Контракт на данную сумму заключён с акционерным обществом «Гипроздрав» (г. Москва), который является единственным поставщиком. Решение о возможности заключения контракта у единственного поставщика принято на заседании штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств.

Проектная документация для реконструкции музея космонавтики в Шоршелах должны быть разработана к декабрю 2023 года.

Напомним, Андриян Николаев родом из села Шоршелы Марпосадского района Чувашии. Он является лётчиком-космонавтом СССР № 3, дважды Героем Советского Союза. Николаев стал первым космонавтом, работавших на орбите без скафандра, а также участвовавшим в военном эксперименте в космосе совместно с Павлом Поповичем.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года по итогам работы штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств заключён контракт с ипотечной корпорацией Чувашии по проведению капремонта начальной школы № 2, расположенной в Чебоксарах. На данные цели предусмотрено свыше 192 млн рублей.

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