Калуга, , 15:42 — REGNUM Российский Красный Крест запускает в Калужской области программу профессионального обучения для младших медицинских сестёр, сиделок и социальных работников. Пройти обучение смогут все желающие. Теоретический блок пройдет на платформе Академии Красного Креста, а практика — в учебных центрах региональных отделений Российского Красного Креста. Об этом 8 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на первого заместителя председателя Российского Красного Креста Викторию Макарчук.

Красный Крест ИА REGNUM

На занятиях учащиеся на младших медицинских сестёр научатся правильно обрабатывать руки и стерилизовать медицинские изделия, готовить и хранить дезинфицирующие растворы, ухаживать за больными терапевтического и хирургического стационаров, наблюдать за функциональным состоянием пациентов, а также оказывать неотложную помощь. Будущие сиделки и помощники по уходу научатся правильно использовать функциональную кровать, кресло-каталку и вспомогательные средства передвижения пациентов, сопровождать и перемещать их, проводить гигиенические процедуры и оказывать первую помощь. Те, кто будут проходить курс по направлению «Социальный работник», познакомятся с этическим кодексом социального работника, пройдут практическое занятие по возрастной психологии, научатся помогать близким детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Жители Калужской области в рамках программы Службы милосердия Российского Красного Креста смогут повысить свою квалификацию или получить профессию в сфере социального обслуживания. В России есть высокая потребность в уходе за людьми, которые частично или полностью потеряли способность к самообслуживанию, а также за пациентами, нуждающимися в помощи в период восстановления. Поэтому мы решили запустить свою собственную программу обучения», — отметила Виктория Макарчук.

Первый поток образовательной программы стартует в 22 регионах России, а всего до конца 2022 года обучение запустится в 50 субъектах страны. Программу могут пройти более 5 000 человек старше 18 лет, имеющие полное среднее образование. Обучение по программе платное, но до 14 человек за один поток от региональных органов социальной защиты смогут пройти обучение бесплатно. По итогам обучения все слушатели будут сдавать квалификационные экзамены, после чего получат документы государственного образца.

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