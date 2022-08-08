Рыбинск, Ярославская область, , 15:27 — REGNUM 43летний житель Рыбинска Ярославской области обвиняется в систематическом избиении несовершеннолетних детей и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруги, которое выразилось в неизгладимом обезображивании лица потерпевшей. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Кулак (сс) ToNic-Pics

Происшествие случилось в мае 2021 года в квартире на улице Инженерная в Рыбинске. Пьяный мужчина напал на собственную супругу.

«Действуя из чувства личной неприязни к своей 41-летней жене, в ходе инициированного им конфликта, умышленно укусил женщину за левую ушную раковину, откусив её часть», — пояснили в Следственном комитете.

Также обвиняемый не менее пяти раз избил 12-летнюю дочь жены, а также собственную семилетнюю дочь.

«Кроме того, являясь отцом 5-летнего мальчика, обвиняемый, не будучи лишенным в отношении него родительских прав или ограничен в них, действуя умышленно, ненадлежаще исполнял обязанности по его воспитанию, что было соединено с жестоким обращением с малолетним», — добавили в Следственном комитете.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело изувера в ближайшее время будет рассмотрено судом.