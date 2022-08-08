Рыбинск, Ярославская область, 8 августа 2022, 15:27 — REGNUM 43летний житель Рыбинска Ярославской области обвиняется в систематическом избиении несовершеннолетних детей и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью супруги, которое выразилось в неизгладимом обезображивании лица потерпевшей. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
Происшествие случилось в мае 2021 года в квартире на улице Инженерная в Рыбинске. Пьяный мужчина напал на собственную супругу.
Также обвиняемый не менее пяти раз избил 12-летнюю дочь жены, а также собственную семилетнюю дочь.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело изувера в ближайшее время будет рассмотрено судом.