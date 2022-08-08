Владивосток, 8 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Во Владивостоке, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, 17 сентября в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стартует акселератор — 40 лучших проектов из Приморья пройдут 12-недельную образовательную программу в технопарке «Русский». Акселератор даёт возможность комплексно усовершенствовать стартап и привлечь в бизнес-проект инвестиции до 30 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Отмечается, что программа акселератора включает лучшие практики из области бизнеса, инвестиций и финансирования стартапов. К участию приглашаются стартаперы, у которых есть проект, но нет понимания, как привлечь средства на его запуск и развитие.

По словам организаторов, за 12 недель участники акселератора прослушают курс лекций от ведущих экспертов, пройдут практические задания, получат знания «без воды» в компактных образовательных модулях и совместно с экспертами сформируют не менее пяти заявок на грантовые конкурсы. По окончании программы — потенциальные бизнесмены подготовят проект с пакетом материалов для привлечения инвестиций.

«Мы реализуем образовательную программу, чтобы дать предпринимателям Приморья те знания, навыки и инструменты, которых им не хватает для привлечения средств в проект. Это поможет инновационным компаниям выходить на новые рынки, привлекать деньги в край и развивать его экономику. Предпринимательство — важнейший элемент инновационной инфраструктуры края, благодаря нацпроекту. Мы хотим дать региону мощный толчок к развитию», — пояснила заместитель директора технопарка «Русский» Маргарита Ибрагимова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области на поддержку субъектов МСП направлено 1,3 млрд рублей.