Углич, Ярославская область, , 15:38 — REGNUM В Угличе Ярославской области откроют памятник собаке-помещице. Об этом сообщает пресс-служба администрации Угличского района.

Памятник собаке-помещице администрация Угличского района

Установка необычной скульптуры началась на Успенской площади Углича. Скульптурная композиция состоит из трёх фигур — купца, купеческой жены и собаки.

«Образ пары — это собирательный образ купцов — предприимчивых и деятельных горожан, меценатов и благотворителей. По сюжету пара вышла на ярмарку — себя показать, на других посмотреть. При создании образа решено было дополнить композицию фигурой собаки, чтобы проиллюстрировать знаменитый городской исторический факт», — пояснили власти.

Как отметили в администрации, событие относится к концу XIX века, когда умершая купчиха оставила свое поместье собаке. Дворняжка-помещица прожила в нем около года.

«Небольшая дворняжка серого цвета по кличке Серко получила от своей хозяйки купчихи Марии Леонтьевой 150 000 рублей и поместье. Еще при жизни Мария подписала договоры с душеприказчиком, ветеринаром и людьми, которые должны были жить при собаке в поместье. Собака после смерти хозяйки прожила около года, а после её кончины, наследство перешло городу», — напомнили историю в администрации.

При этом идея установки памятника появилась ещё в 2006 году, а в 2022 году монумент стал частью проекта реконструкции Успенской площади в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Памятник откроют в субботу 13 августа.