Донецк, 8 августа, 2022, 15:23 — ИА Регнум. За час украинские военные совершили пять обстрелов территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили 8 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Vladimir Yaitskiy Донецк. 2013

Так, мишенью для военных формирований Украины стали несколько районов Донецка. В 14:24 по Киевскому району города было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм, в 14:35 под удар попали Кировский и Петровский районы. Украинские боевики выпустили по их территории десять снарядов калибра 155 мм. Ещё черед 25 минут обстрел повторился. На это раз по этим двум районам было выпущено четыре снаряда «натовского» калибра.

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Немногим ранее были обстреляны населённый пункт Трудовской и автостанция поселка шахты «Трудовская».

«14:00 — населённый пункт Красногоровка — населённый пункт Трудовской: выпущено восемь мин калибра 120 мм; 14:25 — населённый пункт Марьинка — город Донецк (автостанция пос. шахты «Трудовской»): выпущено восемь мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в 13:30 с позиций в Карловке по Петровскому району Донецка было выпущено три ракеты из реактивной системы залпового огня «Ураган». В ракетах находились противопехотные мины «Лепесток», отличающиеся незаметностью и представляющие угрозу для мирных жителей.

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