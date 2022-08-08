Оренбург, 8 августа 2022, 15:23 — REGNUM Глава экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области отправлен в отставку, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Денис Гончаров освобождён от должности министра 8 августа. Он уволен с формулировкой «по собственному желанию». Указ по кадровому вопросу вступил в законную силу.
Напомним, ранее власти анонсировали реформу экономического блока правительства. Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбуржья по экономической и инвестиционной политике будет возглавлять министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Оренбуржья прокомментировал кадровые изменения в правительстве